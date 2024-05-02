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        Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 18:42 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:42
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        Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Çorum’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak’ta B.Y. (22) ile G.Y. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda B.Y, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

        B.Y, vatandaşlar tarafından otomobille Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Yaralının yakını olduğu öğrenilen ve fenalaşan bir kadın ise sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

        Otomobille olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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