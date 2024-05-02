Çorum'da düşerek kafasını çarpan kişi yaralandı
Çorum'da düşerek kafasını asfalt zemine çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çorum’da düşerek kafasını asfalt zemine çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hakan K. (41), Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düşerek kafasını asfalt zemine çarptı.
İhbar üzerine terminale sağlık ekipleri sevk edildi.
Bilinci kapanan Hakan K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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