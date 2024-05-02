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        Çorum'da tarlaya giren kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya giren kamyonetin sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:35
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        Çorum'da tarlaya giren kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya giren kamyonetin sürücü yaralandı.

        Sadık Y. (60) idaresindeki 34 GKG 711 plakalı kamyonet, Alaca-Sungurlu kara yolu Emekçi köyü yakınlarında yoldan çıkarak buğday ekili tarlaya girdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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