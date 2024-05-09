Mecitözü'nden çiftçiler Samsun'da Salep Hasat Şenliği'ne katıldı

Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, ilçede tarımsal üretim yelpazesini geliştirmek istediklerini belirterek, "Salep yetiştiriciliğini yerinde incelemiş ve bilgisini almış olduk. En kısa zamanda biz de çiftçilerimizi ilçemizde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mecitözü'nden çiftçiler de Mecitözü İlçe Geliştirme ve Tanıtma Ofisi öncülüğünde katıldıkları şenlikte salep üretimi hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun-Kavak Yerel Eylem Grubunca, Hasbi Kayacı'ya ait arazide Salep Hasat Şenliği düzenlendi.

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