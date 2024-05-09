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        Sungurlu Belediye Başkanı Dere'den Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret

        Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi Çorum'da kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 08:48 Güncelleme: 09.05.2024 - 08:48
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        Sungurlu Belediye Başkanı Dere'den Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret
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        Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi Çorum'da kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

        Ahlatcı Çorum FK tesislerindeki kampta bir araya geldiği milli sporculara başarı dileklerini ileten Dere, Ampute Milli Futbol Takımı İsmail Temiz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarete Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da katıldı.

        Ziyaretin ardından futbolcular, Dere'ye imzalı forma hediye etti.

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