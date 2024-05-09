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        Çorum'da kaçak teçhizat ve elektrikle bitcoin madenciliği yapan kişi yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak yollarla elde edilen bilgisayar malzemeleri ve kaçak elektrikle bitcoin madenciliği yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:03
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        Çorum'da kaçak teçhizat ve elektrikle bitcoin madenciliği yapan kişi yakalandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak yollarla elde edilen bilgisayar malzemeleri ve kaçak elektrikle bitcoin madenciliği yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Özhan Mahallesi'ndeki atıl çorap fabrikası binasında gümrük kaçağı cihazlarla bitcoin madenciliği tesisi kurduğu belirlenen S.A. (29), Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, fabrika binasında çalışır durumda bitcoin madenciliğinde kullanılan 16 elektronik cihaz ele geçirildi.

        Burada yapılan incelemede, ayrıca binaya kaçak elektrik hattı çekildiği tespit edildi.

        S.A. gözaltına alınırken, gümrükten kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen cihazlara da el konuldu.

        Öte yandan ekiplerin tesiste arama yapması, polis kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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