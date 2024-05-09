Çorum'da kaçak teçhizat ve elektrikle bitcoin madenciliği yapan kişi yakalandı

Burada yapılan incelemede, ayrıca binaya kaçak elektrik hattı çekildiği tespit edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak yollarla elde edilen bilgisayar malzemeleri ve kaçak elektrikle bitcoin madenciliği yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

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