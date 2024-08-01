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        Çorum'da yaz Kur'an kursları arasındaki futbol turnuvasına 400 öğrenci katıldı

        Çorum'da yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:13 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:13
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        Çorum'da yaz Kur'an kursları arasındaki futbol turnuvasına 400 öğrenci katıldı
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        Çorum'da yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Sentetik Futbol Sahası'nda düzenlenen turnuvaya küçükler ve yıldızlar kategorilerinde 28 takım ve 400 öğrenci katıldı.

        Sekiz gün süren turnuvada küçükler kategorisinde ⁠Hicret Camii birinci, Hz. Ebubekir Camii ikinci, ⁠Bedir Camii üçüncü ve ⁠Diyanet Gençlik Merkezi dördüncü oldu.

        Yıldızlar kategorisinde ise Esnaf Evleri Camii birinci, ⁠Emre Camii ikinci, ⁠Fatih Sultan Mehmet Camii üçüncü ve ⁠Hz. İbrahim Camii dördüncü oldu.

        Derece elde eden takım ve sporculara kupa ve madalyaları, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftü Vekili Fazıl Saraç tarafından verildi.

        Turnuvaya katılan bütün öğrencilere madalya ve tişört hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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