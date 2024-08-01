Çorum'da yaz Kur'an kursları arasındaki futbol turnuvasına 400 öğrenci katıldı

Çorum'da yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Sentetik Futbol Sahası'nda düzenlenen turnuvaya küçükler ve yıldızlar kategorilerinde 28 takım ve 400 öğrenci katıldı.

Sekiz gün süren turnuvada küçükler kategorisinde ⁠Hicret Camii birinci, Hz. Ebubekir Camii ikinci, ⁠Bedir Camii üçüncü ve ⁠Diyanet Gençlik Merkezi dördüncü oldu.

Yıldızlar kategorisinde ise Esnaf Evleri Camii birinci, ⁠Emre Camii ikinci, ⁠Fatih Sultan Mehmet Camii üçüncü ve ⁠Hz. İbrahim Camii dördüncü oldu.