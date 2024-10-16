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        Çorum'da "İmam Hatip" okullarının kuruluş yıldönümü etkinliği

        Çorum'da Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince, imam Hatip okullarının kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Hürriyet Meydanı'nda stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:41 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:42
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        Çorum'da "İmam Hatip" okullarının kuruluş yıldönümü etkinliği
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        Çorum'da Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince, imam Hatip okullarının kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Hürriyet Meydanı'nda stant açıldı.

        Burada öğretmen ve öğrenciler, standı ziyaret eden vatandaşlara imam hatip okullarının özellikleri hakkında bilgi verdi.

        Etkinlikte ayrıca Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de tanıtımı yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da standı ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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