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        Çorum'daki patlamada hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

        Çorum'daki bir binada meydana gelen patlamada yaşamını yitiren kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:57
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        Çorum'daki patlamada hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
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        Çorum'daki bir binada meydana gelen patlamada yaşamını yitiren kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Evli ve 3 çocuk babası Osman Keyinci'nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

        Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, buradaki tören öncesi Keyinci ailesine taziye dileklerini iletti.

        İl Özel İdaresinden emekli olduğu öğrenilen Keyinci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrası Ulu Mezarlık'ta defnedildi.

        Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda dün doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 33 kişi yaralanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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