Çorum'daki patlamada hasar alan ev ve iş yerlerinden 2 ay doğal gaz ücreti alınmayacak

Çorum'da bir binada meydana gelen patlama nedeniyle hasar gören konut ve iş yerlerinden, 2 ay doğal gaz bedelinin alınmayacağı bildirildi.

Çorumgaz AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Osmancık Caddesi'ndeki bir apartmanda 3 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından hasarlı binalara doğal gaz arzının durdurulduğu belirtildi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve güvenli koşulların sağlanmasıyla doğal gaz arzının yeniden başlatıldığını aktarılan açıklamada, "Diğer yandan patlamanın ilk anından itibaren şirketimiz tüm imkanlarıyla arama kurtarma, ulaştırma, güvenlik desteğiyle yaraların sarılması için seferber olmuştur. Şu anda da bölgede hayatın normalleştirilmesine yönelik kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde faaliyetlerimize devam ediyor, ilgili kurumlarımızın talepleri doğrultusunda onlara destek veriyoruz." ifadelerine yer verildi.