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        Çorum'daki patlamada hasar alan ev ve iş yerlerinden 2 ay doğal gaz ücreti alınmayacak

        Çorum'da bir binada meydana gelen patlama nedeniyle hasar gören konut ve iş yerlerinden, 2 ay doğal gaz bedelinin alınmayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:39
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        Çorum'daki patlamada hasar alan ev ve iş yerlerinden 2 ay doğal gaz ücreti alınmayacak
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        Çorum'da bir binada meydana gelen patlama nedeniyle hasar gören konut ve iş yerlerinden, 2 ay doğal gaz bedelinin alınmayacağı bildirildi.

        Çorumgaz AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Osmancık Caddesi'ndeki bir apartmanda 3 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından hasarlı binalara doğal gaz arzının durdurulduğu belirtildi.

        Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve güvenli koşulların sağlanmasıyla doğal gaz arzının yeniden başlatıldığını aktarılan açıklamada, "Diğer yandan patlamanın ilk anından itibaren şirketimiz tüm imkanlarıyla arama kurtarma, ulaştırma, güvenlik desteğiyle yaraların sarılması için seferber olmuştur. Şu anda da bölgede hayatın normalleştirilmesine yönelik kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde faaliyetlerimize devam ediyor, ilgili kurumlarımızın talepleri doğrultusunda onlara destek veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarını seferber ederek çalışma prensipleri ve sorumlulukları gereği şirket olarak yaranın bir an önce sarılması yönünde çaba gösterildiği vurgulanan açıklamada, "8 Kasım'da yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği bölgede hasar gören konut ve iş yerlerinde bulunan doğal gaz abonelerimizin 2 aylık doğal gaz bedeli Çorumgaz AŞ tarafından karşılanacak, kendilerinden herhangi bir bedel alınmayacaktır." açıklamasında bulunuldu.

        Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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