Çorum'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı
Çorum'da karbonmonoksitten zehirlenen yabancı uyruklu kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da karbonmonoksitten zehirlenen yabancı uyruklu kişi hastanede tedavi altına alındı.
Cibuti uyruklu Bcharo Ahmed (27), Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak'taki evde yaktığı sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.
Bir süre sonra kendisini kötü hissetmeye başlayan Ahmed, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine, eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ahmed, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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