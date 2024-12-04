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        Çorum'da kar yağışı etkili oldu

        Çorum, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:34
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        Çorum'da kar yağışı etkili oldu
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        Çorum, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Sabah başlayan ve şiddetini artıran yağışın ardından belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı.

        Karayolları ve polis ekipleri de Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde tedbir aldı. Yolun bazı bölümlerinde ise sis etkili oldu.

        Öte yandan, karla kaplanan parklar güzel görüntü oluşturdu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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