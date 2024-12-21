Çorum'da park halindeki 2 otomobile silahla ateş edildi

Polisin yaptığı incelemede olay yerinde ve araç içlerinde boş kovanlar bulundu, araçlarda hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde ile Beytepe 7. Sokak’ta park halinde bulunan aynı marka, renk ve tipteki O.Y’ye ait 19 KZ 202 plakalı hafif ticari araç ile E.Y’ye ait 05 KF 585 plakalı hafif ticari araca, motosikletli üç kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

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