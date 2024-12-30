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        Çorum'da 990 litre sahte içki ele geçirildi

        Çorum'da düzenlenen operasyonda 990 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:13 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:13
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        Çorum'da 990 litre sahte içki ele geçirildi
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        Çorum'da düzenlenen operasyonda 990 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

        Bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 920 litre fermente edilmiş içki, 70 litre distile (damıtma yöntemiyle alkol seviyesi artırılmış) içki, alkol imalatında kullanılan bakır kazan ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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