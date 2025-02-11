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        Çorum'da sahte evrakla başkasına ait arsaları satmaya çalışan 4 kişi tutuklandı

        Çorum'da, sahte belgelerle üzerlerine geçirdikleri 4 arsadan 2'sini satmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli ile noter katibi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:52
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        Çorum'da sahte evrakla başkasına ait arsaları satmaya çalışan 4 kişi tutuklandı
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        Çorum'da, sahte belgelerle üzerlerine geçirdikleri 4 arsadan 2'sini satmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli ile noter katibi tutuklandı.

        Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Müslüm K, Selma D. ve Ali Y, gayrimenkul satışı için Çorum Tapu Müdürlüğüne başvurdu.

        Burada işlem devam ederken alıcılar, satıcıların davranışlarından şüphelenerek kurum personelini uyardı.

        Kurumdan yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Müdürlüğüne sevk edildi.

        Yapılan incelemede şüphelilerin, satmaya çalıştıkları gayrimenkulleri 20 yıl önce vefat eden Çorum'un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı Muharrem Yılmaz'ın çocukları adına düzenledikleri sahte belgelerle kısa süre önce Şanlıurfa Bozova Tapu Müdürlüğünde üzerlerine aldıkları belirlendi.

        Gayrimenkullerin devrinin, Yılmaz'ın 4 varisi adına sahte kimliklerle İzmir Torbalı 6. Noterliğinde düzenlenen vekaletname ile yapıldığının anlaşılması üzerine aileyle irtibata geçen polis, ailenin satış işleminden haberdar olmadığını tespit etti.

        Bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Müslüm K, Selma D. ve Ali Y, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        İzmir Torbalı 6. Noterliğinde noter katibi olan Sibel K. hakkında da şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

        Gözaltına alınan Sibel K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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