Çorum'da sahte evrakla başkasına ait arsaları satmaya çalışan 4 kişi tutuklandı

İzmir Torbalı 6. Noterliğinde noter katibi olan Sibel K. hakkında da şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Müslüm K, Selma D. ve Ali Y, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gayrimenkullerin devrinin, Yılmaz'ın 4 varisi adına sahte kimliklerle İzmir Torbalı 6. Noterliğinde düzenlenen vekaletname ile yapıldığının anlaşılması üzerine aileyle irtibata geçen polis, ailenin satış işleminden haberdar olmadığını tespit etti.

Yapılan incelemede şüphelilerin, satmaya çalıştıkları gayrimenkulleri 20 yıl önce vefat eden Çorum'un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı Muharrem Yılmaz'ın çocukları adına düzenledikleri sahte belgelerle kısa süre önce Şanlıurfa Bozova Tapu Müdürlüğünde üzerlerine aldıkları belirlendi.

Kurumdan yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Müdürlüğüne sevk edildi.

Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Müslüm K, Selma D. ve Ali Y, gayrimenkul satışı için Çorum Tapu Müdürlüğüne başvurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.