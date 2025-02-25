Çorum Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buzla kaplandı

Kentte yarın da soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma yaptı.

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.

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