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        Çorum'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

        Çorum'un Laçin ilçesinde çatıdan düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 19:27 Güncelleme: 02.03.2025 - 19:27
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        Çorum'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Çorum'un Laçin ilçesinde çatıdan düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Çamlıpınar köyünde ikamet eden Salim Yenilmez (63), güneş enerji sisteminin tamiri için çıktığı çatıdan düştü.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yenilmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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