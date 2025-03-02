Çorum'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Çorum'un Laçin ilçesinde çatıdan düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.
Çorum'un Laçin ilçesinde çatıdan düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.
Çamlıpınar köyünde ikamet eden Salim Yenilmez (63), güneş enerji sisteminin tamiri için çıktığı çatıdan düştü.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yenilmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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