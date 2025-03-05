Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Alparslan Şen, Onur Gülter, Mehmet Sıraç
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Atakan Akkaynak (Dk. 73 Catic), Ferhat Yazgan, Verheydt, Suat Kaya (Dk. 73 Ali Akman), Tunahan Ergül (Dk. 63 Atakan Cangöz), Kerem Kalafat, Erkan Kaş (Dk. 62 Atila Turan), Eren Karadağ (Dk. 79 Avounou)
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 İshak Karaoğul), Jefferson (Dk. 72 Liço), Hasani, Mukairu (Dk. 90+1 Eren Erdoğan), Onur Ulaş, Aleksic (Dk. 82 Iskandarlı), Enes Alıç, Fethi Özer, Balburdia (Dk. 82 Oulare)
Goller: Dk. 56 Jefferson, Dk. 81 Oğuz kağan Güçtekin (Penaltıdan) (Geosis Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Aleksic, Dk. 45+5 Oğuz Güçtekin, Dk. 65 Jefferson (Geosis Boluspor), Dk. 24 Landre, Dk. 45+5 Suat Kaya, Dk. 63 Kerem Kalafat, Dk. 81 Atakan Cangöz, Ferhat Yazgan 90+1 (Ahlatcı Çorum FK)
ÇORUM
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.