Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı takımla ilk antrenmana çıktı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Tuncay Şanlı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Çorum Şehir Stadı'ndaki idman öncesi kırmızı-siyahlı futbolcularla bir araya gelen Şanlı, Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, futbolculardan maça odaklanmalarını istedi.

Futbolculardan "saygı" konusuna özen göstermelerini isteyen Şanlı, "Benim hayatımda en önemli noktalardan biri saygıdır. Karşılıklı saygı çerçevesinde işimiz daha kolay olur." dedi.

Futbolun basit bir oyun olduğuna işaret eden Şanlı, "Bunu yapacak olan sizlersiniz. Biz her zaman yanınızda olacağız. Hata yapmaktan korkmayın. Bütün sorumluluk ben ve ekibime aittir. Siz sadece sahada işinizi yapın, gerisi kolay. Pazar günkü maça konsantre olalım." diye konuştu.

Şanlı ayrıca, futbolculardan antrenmanlarla ilgili istek ve önerilerini de sordu.

Toplantının ardından Şanlı yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Tuncay Şanlı ile birlikte yardımcıları Serdar Kulbilge, Görkem Çalık, Berk Uzunhasan, Barış Kandak, Erdem Bali, İlhan Özer ve Berkay Özer de takımla çalışmalara başladı.