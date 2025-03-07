Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı takımla ilk antrenmana çıktı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Tuncay Şanlı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 20:08 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı takımla ilk antrenmana çıktı
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Tuncay Şanlı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Çorum Şehir Stadı'ndaki idman öncesi kırmızı-siyahlı futbolcularla bir araya gelen Şanlı, Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, futbolculardan maça odaklanmalarını istedi.

        Futbolculardan "saygı" konusuna özen göstermelerini isteyen Şanlı, "Benim hayatımda en önemli noktalardan biri saygıdır. Karşılıklı saygı çerçevesinde işimiz daha kolay olur." dedi.

        Futbolun basit bir oyun olduğuna işaret eden Şanlı, "Bunu yapacak olan sizlersiniz. Biz her zaman yanınızda olacağız. Hata yapmaktan korkmayın. Bütün sorumluluk ben ve ekibime aittir. Siz sadece sahada işinizi yapın, gerisi kolay. Pazar günkü maça konsantre olalım." diye konuştu.

        Şanlı ayrıca, futbolculardan antrenmanlarla ilgili istek ve önerilerini de sordu.

        Toplantının ardından Şanlı yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

        Tuncay Şanlı ile birlikte yardımcıları Serdar Kulbilge, Görkem Çalık, Berk Uzunhasan, Barış Kandak, Erdem Bali, İlhan Özer ve Berkay Özer de takımla çalışmalara başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Sungurlu Genç Meclisi madde bağımlılığına tiyatro oyunuyla dikkati çekti
        Sungurlu Genç Meclisi madde bağımlılığına tiyatro oyunuyla dikkati çekti
        Çorum'da seyir halinde yanan tır kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da seyir halinde yanan tır kullanılamaz hale geldi
        Çorum FK, teknik direktörlük için Tuncay Şanlı ile anlaştı
        Çorum FK, teknik direktörlük için Tuncay Şanlı ile anlaştı
        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öld...
        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öld...
        Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı
        Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı
        Çorum'da ev hanımlarının kurduğu "Sahnenin Sultanları Korosu" konser verdi
        Çorum'da ev hanımlarının kurduğu "Sahnenin Sultanları Korosu" konser verdi