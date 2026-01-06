Çorum Belediyesi 2025'te 48 milyon 571 bin lira sosyal yardım yaptı

Habertürk
        Çorum Belediyesince 2025'te ihtiyaç sahibi ailelere 48 milyon 571 bin lira tutarında sosyal yardım yapıldığı bildirildi.

        Giriş: 06.01.2026 - 13:17 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:17
        Çorum Belediyesince 2025'te ihtiyaç sahibi ailelere 48 milyon 571 bin lira tutarında sosyal yardım yapıldığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025'te Sosyal Destek Kartı aracılığıyla verilen sosyal yardımların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere doğal gaz, elektrik, kira destekleri ile gıda paketi yardımları yapıldı.

        2025'te ayrıca 4 bin 87 öğrenciye de 6 milyon 232 bin 500 lira kırtasiye ve YKS sınav ücreti desteği verildi.

        Üniversiteyi kazanan ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine yönelik uygulanan "İlk Harçlık Bizden" projesi kapsamında ise 102 öğrenciye toplam 1 milyon 20 bin lira nakdi eğitim desteği sağlandı.

        Sosyal hizmet yardımları kapsamında ise 222 aileye 900 kez ev temizliği hizmeti, 70 bin metrekare alanda ibadethane temizliği, Refakatçi Misafirhanesi’nde 947 kişiye konaklama, 710 yaşlı ve engelli vatandaşa kuaför hizmeti ile 1071 çocuğa bayramlık kıyafet desteği verildi.

        Açıklamada, "2025 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere, Sosyal Destek Kartı, doğal gaz, elektrik, kira destekleri ve gıda paketi yardımları aracılığıyla toplam 48 milyon 571 bin lira sosyal destek verildi. Ödüllü projeler arasında yer alan Sosyal Destek Kartı Uygulaması ile hem ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçları karşılandı hem de yerel esnaf desteklenerek şehir ekonomisine katkı sağlandı. Yaşlı ve dezavantajlı bireylere yönelik hizmetlerini artırmayı hedefleyen Çorum Belediyesi, 2026 yılı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında hazırladığı projenin kabul edilmesiyle 2 milyon lira bakanlık desteği almaya hak kazandı." ifadelerine yer verildi.

