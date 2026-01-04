Habertürk
        Çorum Haberleri

        Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Hamiyet Özdemir vefat etti

        Gazeteci Cünyet Özdemir'in 88 yaşında vefat eden annesi Hamiyet Özdemir'in cenazesi, memleketi Çorum'da defnedildi.

        Giriş: 04.01.2026 - 16:03 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:03
        Hamiyet Özdemir'in cenazesi, Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

        Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye, Cüneyt Özdemir, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

