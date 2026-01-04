Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Hamiyet Özdemir vefat etti
Gazeteci Cünyet Özdemir'in 88 yaşında vefat eden annesi Hamiyet Özdemir'in cenazesi, memleketi Çorum'da defnedildi.
Hamiyet Özdemir'in cenazesi, Akşemseddin Camisi'ne getirildi.
Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Cüneyt Özdemir, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.
