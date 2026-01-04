Çorum'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Yapılan üst aramasında üzerinde 94 uyuşturucu hap ele geçirilen hükümlü, işlemler için polis merkezine götürüldü.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahla yaralama ve silahla tehdit" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen V.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.