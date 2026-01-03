Çorum'da evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı
Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.
Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.
Yatukçu Mahallesi'nde Erdoğan Şirin'e ait evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde Şirin'i baygın halde buldu.
İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Bayat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince, vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.