Çorum'da tabancayla kazara kendini vuran kişi yaralandı.
Ö.B'nin (46) Karahisar köyündeki evinde elindeki ruhsatsız tabanca kazara ateş aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karın bölgesinden yaralanan Özgür B, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
