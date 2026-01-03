Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da tabancayla kazara kendini vuran kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 09:35 Güncelleme: 03.01.2026 - 09:35
        Çorum'da tabancayla kazara kendini vuran kişi yaralandı.

        Ö.B'nin (46) Karahisar köyündeki evinde elindeki ruhsatsız tabanca kazara ateş aldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Karın bölgesinden yaralanan Özgür B, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

