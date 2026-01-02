Çorum FK'nin ikinci yarı hazırlık kampı Antalya'da başladı

Çorum ekibinin Antalya'daki hazırlık kampı, ikinci yarının ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 9 Ocak'ta deplasmanda yapacakları maça kadar devam edecek.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıkan futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan oyunu çalışmaları yaptı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre deplasmanda Erzurumspor FK'ye 1-0 yenilerek ilk yarıyı mağlubiyetle tamamlayan Çorum FK'de iznin bitmesinin ardından futbolcular, Antalya'da kamp yapacakları otelde bir araya geldi.

