Çorum FK, deneyimli futbolcu Serdar Gürler'i transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, deneyimli futbolcu Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Serdar Gürler ile anlaşmaya varıldığı, sol kanat oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan transfer edilen futbolcuya Çorum FK formasıyla başarı dilekleri iletildi.
