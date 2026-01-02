Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, deneyimli futbolcu Serdar Gürler'i transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, deneyimli futbolcu Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:12 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:12
        Çorum FK, deneyimli futbolcu Serdar Gürler'i transfer etti
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, deneyimli futbolcu Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Serdar Gürler ile anlaşmaya varıldığı, sol kanat oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan transfer edilen futbolcuya Çorum FK formasıyla başarı dilekleri iletildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

