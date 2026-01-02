Çorum'da gençler yaptıkları kızakla karın tadını çıkardı

Öte yandan, videonun sonunda, 2 kişinin kızaktan düştüğü, bu sırada seyir halindeki bir aracın, düşen gençlere çarpmaması için manevra yapılması üzerine yoldan çıktığı görüldü.

Köyden 6 genç, bir araya gelerek atık malzemelerden kızak yaptı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 genç, kendi yaptıkları kızağı traktörün arkasına bağlayarak köy sokaklarında gezdi.

