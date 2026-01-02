Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da gençler yaptıkları kızakla karın tadını çıkardı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 genç, kendi yaptıkları kızağı traktörün arkasına bağlayarak köy sokaklarında gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 22:30 Güncelleme: 02.01.2026 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da gençler yaptıkları kızakla karın tadını çıkardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 genç, kendi yaptıkları kızağı traktörün arkasına bağlayarak köy sokaklarında gezdi.

        İlçede 2 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından Arifegazili köyü karla kaplandı.

        Köyden 6 genç, bir araya gelerek atık malzemelerden kızak yaptı.

        Kızağı halat yardımıyla traktörün arkasına bağlayan gençler, köyün sokaklarında kayarak gezdi.

        Gençler, bu sırada cep telefonuyla çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı.

        Öte yandan, videonun sonunda, 2 kişinin kızaktan düştüğü, bu sırada seyir halindeki bir aracın, düşen gençlere çarpmaması için manevra yapılması üzerine yoldan çıktığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Çorum FK'nin ikinci yarı hazırlık kampı Antalya'da başladı
        Çorum FK'nin ikinci yarı hazırlık kampı Antalya'da başladı
        Çorum FK, deneyimli futbolcu Serdar Gürler'i transfer etti
        Çorum FK, deneyimli futbolcu Serdar Gürler'i transfer etti
        Çorum'da avukata ait cipin camına yorgun mermi isabet etti
        Çorum'da avukata ait cipin camına yorgun mermi isabet etti
        Çorum FK, Serdar Gürler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
        Çorum FK, Serdar Gürler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
        Çorum'da çocuklar tepsi ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi
        Çorum'da çocuklar tepsi ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi
        Çorum'da aranan 6 şahıs yakalandı
        Çorum'da aranan 6 şahıs yakalandı