        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        GÜNCELLEME - Çorum'da evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastanede öldü

        Çorum'un Bayat ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 53 yaşındaki kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 21:47 Güncelleme: 03.01.2026 - 21:47
        GÜNCELLEME - Çorum'da evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastanede öldü
        Çorum'un Bayat ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 53 yaşındaki kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Yatukçu Mahallesi'nde Erdoğan Şirin'e ait evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde Şirin'i baygın halde buldu.

        İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan Şirin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İtfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Bir süredir kanser tedavisi gören Şirin'in uzun süre Ankara'da oturduğu, emekli olduktan sonra yaklaşık 3 ay önce Bayat'taki evine taşındığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

