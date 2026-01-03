GÜNCELLEME - Çorum'da evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Çorum'un Bayat ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 53 yaşındaki kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Yatukçu Mahallesi'nde Erdoğan Şirin'e ait evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde Şirin'i baygın halde buldu.
İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan Şirin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Bir süredir kanser tedavisi gören Şirin'in uzun süre Ankara'da oturduğu, emekli olduktan sonra yaklaşık 3 ay önce Bayat'taki evine taşındığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.
