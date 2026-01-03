GÜNCELLEME - Çorum'da evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Bir süredir kanser tedavisi gören Şirin'in uzun süre Ankara'da oturduğu, emekli olduktan sonra yaklaşık 3 ay önce Bayat'taki evine taşındığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

