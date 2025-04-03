Çorum FK'de hedef play-off hattından kopmamak

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig'de normal sezonu play-off hattında tamamlamak istediklerini söyledi.

Şanlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Çorum FK ile çıktığı ilk 3 maçta istediği puanı aldığını belirtti.

Oyuncularından memnun olduğunu dile getiren Şanlı, "Üç maçın geneline baktığımızda istediğimiz puanı aldık. Ancak önemli olan oyuncu grubunun reaksiyonu, sahadaki mücadelesi benim açımdan skordan daha değerlidir. İstediğimiz pozisyondayız. Lig sıralamasında puanlar birbirine çok yakın." dedi.

Çorum FK'ye ilk geldiğinde takımı bir an önce toparlamayı istediğini anlatan Şanlı, "Futbol bir oyun ve biz bu oyuna katkı sunmak istiyoruz. Beklentimiz bir an önce toparlanmaktı, özellikle psikolojik olarak oyuncu grubunu hazırlamak gerekiyordu. Onlar da bize cevap verdi. Oyuncular sahada işini yaptığı sürece biz bazı dokunuşlar yaptık. Beklentimizin üstünde bir performans da gösterdiler. Üç müsabakaya baktığınızda Gençlerbirliği'nin 11 maçlık yenilmezlik serisi vardı. Bu maçta oyuncu grubunun beklentimize cevap vermesi çok önemliydi." diye konuştu.