    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali yapılacak

        Çorum'da Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:33 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:33
        Çorum'da Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali yapılacak
        

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ekim Perşembe günü başlayacak bilim şenliğinin TÜBİTAK tarafından desteklendiği belirtildi.

        Çorum'un bilimi ve teknolojiyi toplumla buluşturacak büyük bir şenliğe ev sahipliği yapacağı aktarılan açıklamada, "Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali, 2-4 Ekim tarihlerinde Ticaret ve Sanayi Odası fuar alanında gerçekleştirilecek. Bazı etkinlikler ise 4 Ekim'de AHL Park AVM'de gerçekleştirilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek festival ile her yaştan katılımcının bilimsel merakının canlı tutulması, yeni nesillerin bilim ve teknolojiye özendirilmesi amaçlanıyor. Hitit TechFest'te atölye çalışmaları, deneyler, sergiler, bilim gösterileri ve söyleşiler yer alacak. Katılımcılar, hem eğlenecek hem de bilimin farklı alanlarını yakından deneyimleme fırsatı bulacak." ifadelerine yer verildi.

        Etkinliğin Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AHL Park AVM iş birliğiyle yapılacağı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Festival süresince yapay zeka, robotik, astronomi, biyoloji, mühendislik, çevre ve sürdürülebilirlik gibi geniş yelpazede etkinlikler düzenlenecek. Özellikle çocuklar ve gençler için tasarlanan atölyelerde bilimsel düşünme becerileri desteklenirken, yetişkinler için de yenilikçi teknolojilerin tanıtılacağı etkinlikler yapılacak. TÜBİTAK'ın 'Bilim Seninle Şenlenecek' sloganı ile gerçekleştirilecek Hitit TechFest, Çorum’un bilim ve teknoloji alanında önemli bir merkez olma yolundaki hedeflerini desteklerken, şehirde toplumsal bilim kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

