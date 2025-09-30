Çorum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ligin 9'uncu haftasında cuma günü sahasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Çorum FK Tesisleri’nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, taktik çalışmayla günü tamamladı.
Sakatlıkları devam eden kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve Geraldo, takımdan ayır salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
