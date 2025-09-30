Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ligin 9'uncu haftasında cuma günü sahasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:31 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:31
        Çorum FK Tesisleri’nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, taktik çalışmayla günü tamamladı.

        Sakatlıkları devam eden kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve Geraldo, takımdan ayır salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

