        Haberleri

        Kızılay Alaca'da 58 ünite kan bağışı topladı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Alaca Şubesince düzenlenen etkinlikte 58 ünite kan bağışı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 20:23 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:23
        Kızılay Alaca'da 58 ünite kan bağışı topladı
        Çorum'un Alaca ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Alaca Şubesince düzenlenen etkinlikte 58 ünite kan bağışı alındı.

        Selin Şahin Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Kızılay Çorum Kan Bağış Merkezi mobil kan bağışı aracında öğrenciler, veliler ve vatandaşların kan bağışı kabul edildi.

        Kan bağışında bulunanlara, içerisinde çeşitli ikramların bulunduğu çanta hediye edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, AA muhabirine, Türk Kızılay'ın ülke genelinde ve dünyada birçok yere elini uzatan sayılı kuruluşlardan biri olduğunu vurguladı.

        Alaca'da eğitim camiası olarak Kızılay'a destek vermeye çalıştıklarını anlatan Şahin, "Okullarımızda kan bağışı topluyoruz. Tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza sesleniyoruz. Kendilerini kan bağışı kampanyamıza katılmaya ve bize destek olmaya davet ediyoruz. Bir ünite kanın bir can olduğunu unutmamalıyız." diye konuştu.

        Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt ise çocuklarda kan bağışı bilincini artırmayı ve velilerin kampanyaya destek vermesini amaçladıklarını söyledi.

        Kan bağışının hayat kurtardığına dikkati çeken Kurt, vatandaşlardan Kızılay'a düzenli olarak kan bağışında bulunmalarını istedi.

        Gün boyu süren kan bağışı etkinliğinde Şahin ve Yurt'un yanı sıra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adnan Yıldırım, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, öğrenciler ve veliler kan bağışında bulundu.

        Etkinlikte 58 ünite kan bağışı toplandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

