Kargı'da su ürünleri denetimi yapıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim yapıldı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde planlanan su ürünleri denetimleri kapsamında, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik personel tarafından barajlar ve iç sularda kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında yasak av araç ve gereçlerinin kullanımı, avlanma zamanlarına uyum, mevzuata aykırı uygulamalar ile kaçak avcılık faaliyetleri denetlendi.

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.