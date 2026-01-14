Kargı'da su ürünleri denetimi yapıldı
Çorum'un Kargı ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim yapıldı.
Çorum'un Kargı ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim yapıldı.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde planlanan su ürünleri denetimleri kapsamında, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik personel tarafından barajlar ve iç sularda kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında yasak av araç ve gereçlerinin kullanımı, avlanma zamanlarına uyum, mevzuata aykırı uygulamalar ile kaçak avcılık faaliyetleri denetlendi.
Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.