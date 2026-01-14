Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Kargı'da su ürünleri denetimi yapıldı

        Çorum'un Kargı ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:53 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kargı'da su ürünleri denetimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Kargı ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim yapıldı.

        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde planlanan su ürünleri denetimleri kapsamında, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik personel tarafından barajlar ve iç sularda kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

        Denetimler sırasında yasak av araç ve gereçlerinin kullanımı, avlanma zamanlarına uyum, mevzuata aykırı uygulamalar ile kaçak avcılık faaliyetleri denetlendi.

        Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor
        Cinsel tacizle suçlandı
        Cinsel tacizle suçlandı
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"

        Benzer Haberler

        Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Çorum'da 2025 yılında suç oranları düştü
        Çorum'da 2025 yılında suç oranları düştü
        Çorum'da 2025 yılı asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Çorum'da 2025 yılı asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Çorum'da gönüllü üniversite öğrencileri yaşlıları bilgilendirdi
        Çorum'da gönüllü üniversite öğrencileri yaşlıları bilgilendirdi
        Çorum FK, Furkan Çetinkaya ile sözleşme imzaladı
        Çorum FK, Furkan Çetinkaya ile sözleşme imzaladı
        Çorum FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü