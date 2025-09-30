Çorum'da minibüsün motoruna giren kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeki minibüsün motor bölümüne giren ve burada mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde'de Adem Kor, 19 S 6027 plakalı servis aracını çalıştıracağı sırada motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti.
Kaputu açarak kediyi çıkarmaya çalışan Kor, başarılı olamayınca 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine adrese giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Yapılan kontrolde sağlık problemi olmadığı belirlenen kedi, serbest bırakıldı.
