Çorum'da minibüsün motoruna giren kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yapılan kontrolde sağlık problemi olmadığı belirlenen kedi, serbest bırakıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeki minibüsün motor bölümüne giren ve burada mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

