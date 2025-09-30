Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da minibüsün motoruna giren kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeki minibüsün motor bölümüne giren ve burada mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:18 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da minibüsün motoruna giren kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeki minibüsün motor bölümüne giren ve burada mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde'de Adem Kor, 19 S 6027 plakalı servis aracını çalıştıracağı sırada motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti.

        Kaputu açarak kediyi çıkarmaya çalışan Kor, başarılı olamayınca 112'den yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

        Yapılan kontrolde sağlık problemi olmadığı belirlenen kedi, serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Çorum'da Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali yapılacak
        Çorum'da Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali yapılacak
        Çorum Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'ndan kardeş okula kırtasiye desteği
        Çorum Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'ndan kardeş okula kırtasiye desteği
        Çorum'da taksi ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kameras...
        Çorum'da taksi ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kameras...
        Çorum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Teknik direktör Çavuş, Çorum FK'de "ofansif" futbolla şampiyonluk hedefliyo...
        Teknik direktör Çavuş, Çorum FK'de "ofansif" futbolla şampiyonluk hedefliyo...
        Osmancık'ta okul servis araçları denetlendi
        Osmancık'ta okul servis araçları denetlendi