İskilip'te tarihi konağın restorasyon projesi 2026 yatırım programına alındı
İskilip ilçesinde bulunan tarihi Fazlalar Konağının restorasyon projesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından kabul edilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2026 yılı yatırım programına dahil edildi.
İskilip ilçesinde bulunan tarihi Fazlalar Konağının restorasyon projesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından kabul edilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2026 yılı yatırım programına dahil edildi.
İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştepe Mahallesi'nde yer alan tarihi konağın restorasyonuna ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.
Projenin kentin kültürel mirasına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Çizikci, "Tarihine sahip çıkan, turizmini güçlendiren ve kültürel mirasını geleceğe taşıyan örnek bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, milletvekillerimize ve proje ekibimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.