        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da taksi ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Çorum'un Alaca ilçesinde taksi ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:03 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:03
        Çorum'da taksi ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
        Çorum'un Alaca ilçesinde taksi ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Rasim K. idaresindeki 06 EHL 599 plakalı elektrikli motosiklet, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Yakup Y'nin kullandığı 66 T 2766 plakalı taksiyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

