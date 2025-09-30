Habertürk
Habertürk
        Çorum Haberleri

        Düğün konvoyu önüne okey masası kurup bahşiş aldılar

        ÇORUM'un İskilip ilçesinde gelin almaya giden damadın kullandığı aracın önünü arkadaşları okey masası kurarak kesti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:24 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:30
        
        ÇORUM'un İskilip ilçesinde gelin almaya giden damadın kullandığı aracın önünü arkadaşları okey masası kurarak kesti. Bahşiş alınmasının ardından masa kaldırılırken, o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

        İskilip ilçesi Yanoğlan köyünde yapılan düğünle Sude Arslan ile dünyaevine giren Bekircan Erden’in arkadaşları gelin arabasının yolunu okey masasıyla kesti, ‘Bahşiş yoksa yol açılmaz’ diye slogan tuttu. Konvoyun ilerlemesi mümkün olmayınca, aracı kullanan damat indi. Bir süre sohbet eden damat ve yanındakiler, yolu kesenlere bir miktar para verdi. Bahşişi alan arkadaşları, okey masasını hızla yoldan kaldırarak konvoyun geçişine izin verdi. Gelin ve damat köye doğru hareket ederken, o anlar ise cep telefonu kamerasına kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

