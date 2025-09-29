Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 7 ilin arama-kurtarma gönüllüleri için eğitim düzenlendi

        Çorum'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekibince, 7 ilden 32 gönüllüye doğada arama kurtarma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:53 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da 7 ilin arama-kurtarma gönüllüleri için eğitim düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekibince, 7 ilden 32 gönüllüye doğada arama kurtarma eğitimi verildi.

        İHH'den yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren kampa Samsun, Ordu, Trabzon, Kırıkkale, Sinop, Kastamonu ve Çorum'dan 32 kursiyer ile 5 eğitmen katıldı.

        Kursiyerlere kamp kurulumu, düğümler, GPS kullanımı, kampçılık teknikleri, arazide arama-kurtarma yöntemleri ve hayatı idame konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

        Katılımcılar ayrıca, zorlu doğa koşullarında hayatta kalma ve arama-kurtarma süreçlerine dair uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Çorum'da 14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı
        Çorum'da 14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı
        Çorum'da sabah namazına gitmeyen imam hastanede vefat etti
        Çorum'da sabah namazına gitmeyen imam hastanede vefat etti
        Çorum'da doğa yürüyüşü ve yaşam becerileri eğitimi gerçekleştirdi
        Çorum'da doğa yürüyüşü ve yaşam becerileri eğitimi gerçekleştirdi
        Çorum'da düğün konvoyundaki kaza kamerada
        Çorum'da düğün konvoyundaki kaza kamerada
        Çorum'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı (2)
        Çorum'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı (2)