Çorum'da 7 ilin arama-kurtarma gönüllüleri için eğitim düzenlendi

Katılımcılar ayrıca, zorlu doğa koşullarında hayatta kalma ve arama-kurtarma süreçlerine dair uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu.

Kursiyerlere kamp kurulumu, düğümler, GPS kullanımı, kampçılık teknikleri, arazide arama-kurtarma yöntemleri ve hayatı idame konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren kampa Samsun, Ordu, Trabzon, Kırıkkale, Sinop, Kastamonu ve Çorum'dan 32 kursiyer ile 5 eğitmen katıldı.

