Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da düğün konvoyundaki kaza kamerada

        Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyundaki trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı konvoyu kaydeden kamera tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 03:52 Güncelleme: 29.09.2025 - 03:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da düğün konvoyundaki kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyundaki trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı konvoyu kaydeden kamera tarafından görüntülendi.

        Hüseyin Akbıyık idaresindeki 34 GT 3488 plakalı otomobil, Hışır Yolu Kavşağı'nda düğün konvoyundayken başka bir aracın manevrası nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan, sürücü ile yanında bulunan Hatice Akbıyık, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı ise düğün konvoyunu kaydeden kamera tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Manisa'da kaza: 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da kaza: 5 ölü, 6 yaralı
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Çorum'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı (2)
        Çorum'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı (2)
        Balonlar, kampanyası tamamlanan SMA'lı Ege için uçuruldu
        Balonlar, kampanyası tamamlanan SMA'lı Ege için uçuruldu
        GÜNCELLEME - Çorum'da arazide çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Çorum'da arazide çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da arazide çıkan yangın ormana sıçradı
        Çorum'da arazide çıkan yangın ormana sıçradı
        Çorum'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
        Çorum'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
        Çorum'da düğün konvoyundaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Çorum'da düğün konvoyundaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı