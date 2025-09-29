Çorum'da doğa yürüyüşü ve yaşam becerileri eğitimi gerçekleştirdi

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, düzenli fiziksel aktivitenin bağımlılıklardan uzak durmada ve yaşam kalitesini artırmada büyük rol oynadığını ifade etti.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Bilim Kurulu Üyesi ve Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yetkin Utku Kamuk öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikle sağlıklı yaşam bilincine dikkat çekilmesi hedeflendi.

