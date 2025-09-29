Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı

        14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:35 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:48
        Çorum'da 14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı
        14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirildi.

        Sungurlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçalı mesire alanında 14 yıl aradan sonra düzenlenen güreşlere yaklaşık 600 pehlivan katıldı.

        Başpehlivanlığı finalde İsmail Koç'u yenen Mustafa Taş kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "14 yıl aradan sonra düzenlediğimiz tarihi yağlı güreşlerin 14'üncüsünü gerçekleştirmiş olduk. 32 başpehlivanımız, 500'ün üzerinde pehlivanımız ve binlerce vatandaşımızla çok güzel bir gün yaşadık. İnşallah bunun devamını da bundan sonraki yıllarda getirmek için bize bir işaret oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

