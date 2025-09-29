Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da sabah namazına gitmeyen imam hastanede vefat etti

        Çorum'un Alaca ilçesinde sabah namazında camiye gitmeyen ve cemaat tarafından evinde baygın bulunan imam, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:12 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:12
        Çorum'da sabah namazına gitmeyen imam hastanede vefat etti
        Çorum'un Alaca ilçesinde sabah namazında camiye gitmeyen ve cemaat tarafından evinde baygın bulunan imam, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

        Boğaziçi köyünde imam Muharrem Sucu'nun (51) sabah namazı için camiye gelmediğini fark eden cemaat, kontrol için imam lojmanına gitti.

        Eve girdiklerinde Sucu'yu yerde hareketsiz yatarken bulan cemaat, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sucu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İlk incelemede Sucu'nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

