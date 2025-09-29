Çorum'da sabah namazına gitmeyen imam hastanede vefat etti

Çorum'un Alaca ilçesinde sabah namazında camiye gitmeyen ve cemaat tarafından evinde baygın bulunan imam, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Boğaziçi köyünde imam Muharrem Sucu'nun (51) sabah namazı için camiye gelmediğini fark eden cemaat, kontrol için imam lojmanına gitti.

Eve girdiklerinde Sucu'yu yerde hareketsiz yatarken bulan cemaat, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sucu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk incelemede Sucu'nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi.