Sungurlu Halk Ekmek Fabrikası'nın temeli atıldı

Dere, 1260 metrekare kapalı, 3 bin metrekare açık alana sahip tesiste modern ve el değmeden üretim yapılacağını anlatan Dere, fabrikanın 4 ay içinde hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, törende yaptığı konuşmada, fabrikanın günlük 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yakınlarında inşasına başlanan fabrika için temel atma töreni düzenlendi.

