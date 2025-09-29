Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Sungurlu Halk Ekmek Fabrikası'nın temeli atıldı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde Halk Ekmek Fabrikası'nın temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 22:51 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:51
        Sungurlu Halk Ekmek Fabrikası'nın temeli atıldı
        Çorum’un Sungurlu ilçesinde Halk Ekmek Fabrikası'nın temeli atıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yakınlarında inşasına başlanan fabrika için temel atma töreni düzenlendi.

        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, törende yaptığı konuşmada, fabrikanın günlük 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olacağını bildirdi.

        Dere, 1260 metrekare kapalı, 3 bin metrekare açık alana sahip tesiste modern ve el değmeden üretim yapılacağını anlatan Dere, fabrikanın 4 ay içinde hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

        Törene MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve partililer katıldı.

