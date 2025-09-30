Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

        Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Eylül Ayı Birlik Meclisi Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:03 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Eylül Ayı Birlik Meclisi Toplantısı yapıldı.

        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman'ın başkanlığında, Mecitözü Yatılı Bölge Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek oylandı.

        İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda birlik çalışmaları değerlendirildi, hizmet planlamalarına ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"

        Benzer Haberler

        Düğün konvoyu önüne okey masası kurup bahşiş aldılar
        Düğün konvoyu önüne okey masası kurup bahşiş aldılar
        Sungurlu Halk Ekmek Fabrikası'nın temeli atıldı
        Sungurlu Halk Ekmek Fabrikası'nın temeli atıldı
        Çorum'da 7 ilin arama-kurtarma gönüllüleri için eğitim düzenlendi
        Çorum'da 7 ilin arama-kurtarma gönüllüleri için eğitim düzenlendi
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Çorum'da 14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı
        Çorum'da 14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı
        Çorum'da sabah namazına gitmeyen imam hastanede vefat etti
        Çorum'da sabah namazına gitmeyen imam hastanede vefat etti