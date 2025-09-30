Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Eylül Ayı Birlik Meclisi Toplantısı yapıldı.
Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Eylül Ayı Birlik Meclisi Toplantısı yapıldı.
Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman'ın başkanlığında, Mecitözü Yatılı Bölge Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek oylandı.
İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda birlik çalışmaları değerlendirildi, hizmet planlamalarına ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.