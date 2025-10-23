Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Arkeoloji merakıyla ikinci meslekleri için üniversiteli oldular

        KEMAL CEYLAN - Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde öğrenim gören yaşları 43 ila 56 arasında değişen 6 kişi, kendileri gibi ileri yaşlarda üniversite eğitimi görmeyi düşünenlere örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:29 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:29
        Arkeoloji merakıyla ikinci meslekleri için üniversiteli oldular
        KEMAL CEYLAN - Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde öğrenim gören yaşları 43 ila 56 arasında değişen 6 kişi, kendileri gibi ileri yaşlarda üniversite eğitimi görmeyi düşünenlere örnek oluyor.

        Elli altı yaşındaki emekli tarih öğretmeni Serap Öncü, 50 yaşındaki ev hanımı Gülay Kaya, 47 yaşındaki emekli askerler Hasan Elatürk ve Arif Alper Gençcan, bir kamu hastanesinde hemşire olarak görev yapan 44 yaşındaki Sultan Uzun ve 43 yaşındaki ev hanımı Selma Ateş'in yolu, 2024'te kazandıkları Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümünde kesişti.

        Hiç aksatmadan, devamsızlık yapmadan derslere katılan "yetişkin" öğrenciler, ders günlerinde vakitlerinin çoğunu fakülte yerleşkesinde geçiriyor.

        Ortak özellikleri "arkeoloji merakı" olan yetişkinler, özellikle tercih ederek geldikleri bölümde hayatlarına yeni tecrübeler katıp mezun olduktan sonra bu alanda çalışmak istiyor.

        Serap Öncü, AA muhabirine, 30 yıl tarih öğretmenliği yaptıktan sonra hayatı boyunca aklının bir köşesinde yer alan arkeolojiye geçmeye karar verdiğini söyledi.

        Üniversite sınavının ardından yalnızca arkeoloji bölümünü tercih ettiğini anlatan Öncü, ailesinin de desteğiyle güzel duygularla yeniden üniversite sıralarına döndüğünü kaydetti.

        Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getiren Öncü, "Öğrenmenin yaşı yok. Yani insan her yaşta öğrenebilir. Bu insanın ruhunu da gençleştiriyor. Yeni şeyler öğrenmek bana çok iyi geldi. Ben aslında tarih öğretmeni değil de arkeolog olmalıymışım, dedim." ifadesini kullandı.

        Otuz yıl ders anlattıktan sonra tekrar ders dinlemeye başlamanın heyecan verici olduğunu vurgulayan Öncü, "Ders dinlemek de çok güzelmiş. Onu tekrar yaşamak güzel. Acaba yaşım ilerledi, odaklanabilir miyim, dikkatimi toplayabilir miyim dedim ama çok güzel topluyorum dikkatimi. Akşam eve gittiğimde hocaların anlattığı film şeridi gibi tekrar hafızamdan geçiyor." diye konuştu.

        Öğretmenlik hayatı boyunca öğrencilere tavsiye ettiği ne varsa artık kendisinin yapmaya çalıştığına değinen Öncü, lisans eğitiminin ardından yüksek lisans yapmayı planladığını belirtti.

        Öncü, "Yani ölene kadar arkeolojinin içinde, tarihin içinde olmayı düşünüyorum." dedi.

        - "Bu teyzelerin burada ne işi var?" diye bakıyorlar

        Okulda kendilerine, "Bu teyzelerin burada ne işi var?" diye bakıldığını anlatan Öncü, şunları kaydetti:

        "Sadece güvenlik görevlileriyle kantindekiler öyle bakmıyor. Onlar da bizi hoca zannediyor çünkü. Buraya gelebilmek, bu cesareti gösterebilmek de bence takdir edilmesi gereken bir durum. Biz hayallerimiz için geldik. Hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz için de çok mutluyuz."

        Türk Silahlı Kuvvetlerinde yıllarca görev yaptıktan sonra emekli olan 47 yaşındaki Hasan Elatürk de kendisini bir "kültür muhafızı" olarak gördüğünü, Anadolu'daki kültürel değerlere bir arkeolog olarak sahip çıkmak için bu bölümü okumaya karar verdiğini söyledi.

        Hitit Üniversitesini kazanınca Ankara'dan Çorum'a taşındığını, burada öğrenci hayatı yaşadığını aktaran Elatürk, "Emekli olduktan sonra arkama bile bakmadan sınava girdim. Arkeolojiye çok merakım vardı. Yaşımın biraz fazla olmasından dolayı kaygım vardı. Buraya geldiğimde yaşıtlarımı da gördüm. Aynı zamanda genç arkadaşlarımızın ne kadar genç olsalar bile benimle aynı heyecanı yaşadıklarını gördüğümde o beni biraz daha motive etti." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Buraya gelince kararımın ne kadar doğru olduğunu anladım"

        Bir çocuk annesi Sultan Uzun ise liseden mezun olduktan sonra ara verdiği eğitim hayatına 6 yıl önce Hitit Üniversitesi bünyesinde önce tarih bölümünde sürdürdü.

        Tarih öğretmenliğini bitirdikten sonra staj döneminde yapmak istediği mesleğin bu olmadığını fark edip tekrar sınava girerek hayalindeki arkeoloji bölümüne kayıt yaptıran Uzun, "Arkeoloji zaten çocukluktan beri istediğim bir bölümdü. Buraya gelince kararımın ne kadar doğru olduğunu anladım. Bu sene yaz döneminde ilk kazıma da gittim. Kazı alanında dedim ki ait olduğum yer burası, olmam gereken yerdeyim." dedi.

        Uzun, yaşı elverdiğince arkeoloji alanında kendini geliştirmek istediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

