Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum Haberleri

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        22.12.2025 - 12:37
        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.S. idaresindeki 60 AFV 248 plakalı otomobil, Ankara-Tokat kara yolu Alaca Ünalan mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ve araçta bulunan B.E. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

