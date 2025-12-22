Çorum'da prostat cerrahisinde lazerli tedavi hizmeti başladı

Çorum'da prostat hastalıklarının cerrahi tedavisi için ileri teknoloji Holmium Lazer Prostatektomi (HoLEP) cihazı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) başta olmak üzere, idrar yapma güçlüğü, sık idrara çıkma ve idrar yapamamak gibi şikayetlere yol açan prostat hastalıklarının cerrahi tedavisi için kentte ileri düzey, güvenli ve etkin altyapı oluşturulduğu bildirildi.

HoLEP'in, prostat kanseri şüphesi bulunan olgularda tanı ve palyatif amaçlı cerrahi girişimlerde de güvenle kullanılabildiği belirtilen açıklamada "Bu yöntem sayesinde hastalar için daha az kanama, daha kısa hastanede kalış süresi, daha hızlı iyileşme ve günlük yaşama erken dönüş sağlanırken, büyük prostat hacimlerinde dahi etkin ve güvenli cerrahi uygulanabilmektedir. Cerrahlar açısından ise HoLEP, yüksek hassasiyet, geniş görüş alanı ve farklı prostat boyutlarında standart, etkin ve güvenli cerrahi yapılmasına imkan tanıyarak ameliyat güvenliğini ve uzun dönem tedavi başarısını artırmaktadır." ifadelerine yer verildi.