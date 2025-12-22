Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da prostat cerrahisinde lazerli tedavi hizmeti başladı

        Çorum'da prostat hastalıklarının cerrahi tedavisi için ileri teknoloji Holmium Lazer Prostatektomi (HoLEP) cihazı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:07 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da prostat cerrahisinde lazerli tedavi hizmeti başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da prostat hastalıklarının cerrahi tedavisi için ileri teknoloji Holmium Lazer Prostatektomi (HoLEP) cihazı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde hizmete alındı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) başta olmak üzere, idrar yapma güçlüğü, sık idrara çıkma ve idrar yapamamak gibi şikayetlere yol açan prostat hastalıklarının cerrahi tedavisi için kentte ileri düzey, güvenli ve etkin altyapı oluşturulduğu bildirildi.

        HoLEP'in, prostat kanseri şüphesi bulunan olgularda tanı ve palyatif amaçlı cerrahi girişimlerde de güvenle kullanılabildiği belirtilen açıklamada "Bu yöntem sayesinde hastalar için daha az kanama, daha kısa hastanede kalış süresi, daha hızlı iyileşme ve günlük yaşama erken dönüş sağlanırken, büyük prostat hacimlerinde dahi etkin ve güvenli cerrahi uygulanabilmektedir. Cerrahlar açısından ise HoLEP, yüksek hassasiyet, geniş görüş alanı ve farklı prostat boyutlarında standart, etkin ve güvenli cerrahi yapılmasına imkan tanıyarak ameliyat güvenliğini ve uzun dönem tedavi başarısını artırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, yeni cihaz sayesinde Çorum'un üroloji alanında bölgesel referans merkezi olabileceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor

        Benzer Haberler

        Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kadın girişimcinin azmi: 11 mandayla başladı, siparişlere yetişemez hale ge...
        Kadın girişimcinin azmi: 11 mandayla başladı, siparişlere yetişemez hale ge...
        Sungurlu'da sıcak asfalt mesaisi gece-gündüz devam ediyor
        Sungurlu'da sıcak asfalt mesaisi gece-gündüz devam ediyor
        Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş İbbiği için mevl...
        Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş İbbiği için mevl...
        Arca Çorum FK - Sakaryaspor: 2-0
        Arca Çorum FK - Sakaryaspor: 2-0
        Arca Çorum FK-Sakaryaspor maçının ardından
        Arca Çorum FK-Sakaryaspor maçının ardından