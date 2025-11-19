Habertürk
Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum Belediyesinin market denetimleri sürüyor

        Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:55 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:55
        Çorum Belediyesinin market denetimleri sürüyor
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri özellikle zincir marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kasa-reyon fiyat uyumu, raf düzeni ve depo koşullarına yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

        Ekiplerce tespit edilen olumsuzluklar hakkında işletmelere gerekli uyarılar yapıldı, mevzuata aykırı durumlarla ilgili ise tutanak tutuldu.

        Denetimlerin düzenli aralıklarla devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğüne veya 153 Çağrı Merkezi'ne bildirebileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

