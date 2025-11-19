Çorum Belediyesinin market denetimleri sürüyor

Denetimlerin düzenli aralıklarla devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğüne veya 153 Çağrı Merkezi'ne bildirebileceği kaydedildi.

Ekiplerce tespit edilen olumsuzluklar hakkında işletmelere gerekli uyarılar yapıldı, mevzuata aykırı durumlarla ilgili ise tutanak tutuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri özellikle zincir marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kasa-reyon fiyat uyumu, raf düzeni ve depo koşullarına yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.