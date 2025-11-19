Çorum FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi çalışması yaptı.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.