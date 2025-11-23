Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da çarpışan otomobil ile hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 21:29 Güncelleme: 23.11.2025 - 21:29
        Çorum'da çarpışan otomobil ile hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Necip G. yönetimindeki 55 AGD 343 plakalı otomobil ile İrfan Ç'nin kullandığı 19 NA 635 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolunun Atçalı mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Hülya Ç. ve Rahim Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Samsun istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

